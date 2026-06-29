İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 3 bin 465 kez ihlal ettiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail 260 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymadı.

Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 156 bin yardım tırından yalnızca 55 bin 539'unun girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre sözkonusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 21 bin 800 kişiden sadece 8 bin 16'sının tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 36'sına karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğü vurgulanarak, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun sürekli kötüleşmesinden İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Ateşkesin arabulucularından, İsrail'in anlaşmanın tüm şartlarını uygulamasını ve devam eden ihlallerine son vermesini sağlamaları talep edildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü de büyük oranda yerine getirmiyor.