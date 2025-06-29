İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, içerinde sivillerin bulunduğu 19 evi hedef alarak yıktı. Saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi ile Cebaliye el-Beled ve en-Nezle bölgelerinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"19 EVİ İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE YIKTI"

Sevabite, yaptığı açıklamada, "İsrail, söz konusu bölgelerde sivillerin evlerini doğrudan hedef alarak tam anlamıyla bir savaş suçu işlemiştir. İşgalci, 21 ayı aşkın süredir halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı kapsamında, bu sabah itibarıyla 19 evi içindekilerle birlikte yıktı." dedi.

Sevabite, İsrail'in yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak hedef almasının, "uluslararası insani hukuku ve savaş zamanlarında sivillerin korunmasına yönelik tüm sözleşmeleri hiçe saydığını" vurgulayarak, "Bu saldırılar, kitlesel katliam, terör, zorla yerinden etme ve soykırım amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

SABASH SALDIRILARINDA 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sevabite, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği aralıklı hava saldırılarında, aralarında kadın, çocuk ve yerinden edilmiş sivillerin de bulunduğu 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA"

Saldırıların Gazze'deki çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor." diye konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sevabite, İsrail'i tüm bu suçların doğrudan sorumlusu olarak göstererek, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini bozarak" harekete geçmeye davet etti.

Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşları, "bu savaş suçlarını durdurmaya ve faillerini hesap vermeye zorlamaya" çağıran Sevabite, İsrailli liderlerin uluslararası adalet önüne çıkarılması amacıyla bağımsız soruşturma komisyonlarının kurulması gerektiğini vurguladı.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları izliyor.

Uluslararası Adalet Divanının kararlarını görmezden gelen Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Öyle yazmıyorsunuz 19 evi insanları ile bombalamis hadi be oradan bir deva havadan mesaj kayıtları attılarak uyariyorlar 19 evde 43 kişi yani her evde 3 kişi yani Hamas öldürüldu.

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Haber YorumlarıEgeli Öğretmen:

Allah bizi kahredecek. Adamlar vaadedilmiş topraklar diyor Türkiye ile final diyor 2040 tan 2030 a çatışmalar geldi diyor. Senin topraklarını kattığı vaadedilmiş topraklar haritasını askerleri pazısında işleme olarak taşıyor. Biz herşeye sessiz kalıyoruz kuzu gibi sıramızı bekliyoruz. Adamların mertçe karşımıza çıkacağını zannediyorlar

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

irecep köpegi nerde tursmpin köpegi

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Haber YorumlarıAhmet Sofi:

Hitler bu itrailin yanında hiçler

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