İsrail, Gazze Ateşkesini Ramazan ve Hamursuz Bayramı Süresince Uzatmayı Kabul Etti

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin Ramazan ve Hamursuz Bayramı (Pesah) süresince uzatılması yönündeki ABD'nin önerisini kabul etti. Hamas ise bu öneriye karşı. İsrail, Gazze Şeridi'nde ilk aşaması tamamlanan ateşkesin Ramazan ve Hamursuz Bayramı (Pesah) süresince uzatılması yönündeki Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisini kabul ettiği duyuruldu. Ramazan ayı Mart sonuna kadar devam ederken Musevilerin Hamursuz Bayramı Nisan ayının ortasında kutlanıyor.

Witkoff'un önerisine göre ateşkesin uzaması iki şarta bağlı. Hamas'ın ölü ya da diri olsun kalan rehinelerin yarısını ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün serbest bırakması gerekiyor. Kalan rehinelerin ise kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde Ramazan sonunda serbest bırakılması gerekli.

Hamas ABD'nin önerisine karşı

Hamas ise Witkoff'un ateşkesi "geçici olarak uzatma" önerisini reddediyor. Başlangıçta mutabık kalınan anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Hamas, ateşkesin planlandığı gibi, savaşın nihai olarak sona erdirilmesi için müzakerelerin yapılacağı ikinci aşamasına geçilmesini istiyor.

Mısırlı kaynaklar Cuma günü yaptıkları açıklamada İsrail heyetinin Kahire'deki görüşmelerde ilk aşamanın uzatılmasını isterken Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek istediğini paylaştı. Sözcü Hazım Kasım Cumartesi günü yaptığı açıklamada grubun İsrail'in ilk aşamayı uzatma "formülasyonunu" reddettiğini ifade etmişti.

Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatı askıya alındı

İsrail Hamas üzerinde baskıyı artırmak için bugün Gazze Şeridi'ne mal sevkiyatını askıya aldı ve Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma önerisini kabul etmemesi halinde başka bunun başka "sonuçlar" doğuracağı tehdidinde bulundu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne tüm mal sevkiyatının bu sabahtan itibaren askıya alınmasına karar verdi" denildi.

İsrail'in "rehineler serbest bırakılmadan" ateşkesi kabul etmeyeceği belirtilen açıklamada "Hamas reddetmekte ısrar ederse, bunun başka sonuçları da olacaktır" ifadelerine yer verildi. Hamas ise daha önce yaptığı açıklamalarda yardım sevkiyatının askıya alınmasını "ucuz şantaj" ve "savaş suçu" olarak nitelendirmişti. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması Cumartesi günü sona ermişti. Anlaşmanın ikinci aşamasının Gazze Şeridi'nde bulunan onlarca rehinenin serbest bırakılmasını sağlaması ve savaşa kalıcı bir son verilmesinin önünü açması hedefleniyor.

Netanyahu'nun ofisinin verdiği bilgilere göre Witkoff, İsrail ve Hamas'ın müzakerelerde çıkmaza girdiği ve kalıcı bir ateşkesin şartları üzerinde anlaşmanın hemen mümkün olmadığı sonucuna vardıktan sonra acil bir çözüm olarak geçici uzatma önerdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ilk aşamasında Hamas 25 rehineyi serbest bıraktı, 8 rehinenin de cenazesi İsrail'e teslim edildi. İsrail de buna karşılık bin 800 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

ABD'den İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yaklaşık dört milyar dolar tutarında askeri yardım sağlanmasının hızlandırılması talimatını verdi. Rubio, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ilgili deklarasyonu imzaladığını belirterek eski Başkan Joe Biden döneminde uygulanan kısmi silah ambargosunun da kaldırıldığını sözlerine ekledi.

ABD Cuma günü İsrail'e üç milyar dolardan fazla değerde silah ve askeri teçhizat satışına yeşil ışık yakmıştı. ABD Güvenlik İş Birliği Dairesi'nin verdiği bilgilere göre paket 2 milyar 40 milyon dolar değerinde bomba parçaları ve savaş başlıklarının yanı sıra 675 milyon 700 bin dolar değerinde bomba parçaları ve güdüm ekipmanları ile 295 milyon dolar değerinde buldozerler ve ilgili ekipmanları içeriyor. Gerekçe olarak da ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı gösterildi.

AFP,Reuters / EC,ET

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