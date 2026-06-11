Haberler

İsrail, Fransız gazeteci Alice Froussard'ın ülkeye girişine izin vermedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Fransız gazeteci Alice Froussard'ı Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevirerek Paris'e gönderdi. İsrail Diaspora Bakanı Chikli, kararı sosyal medyadan duyururken, Fransa'nın İsrail Büyükelçiliği tepki gösterdi.

İsrail, Fransız gazeteci Alice Froussard'ı, Hamas'ı desteklediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndan geri çevirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Froussard'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gönderildiğini açıkladı.

Chikli, "Hamas'ı desteklediğini ve 7 Ekim katliamının 'bağlam içinde' değerlendirilmesi gerektiğini savunduğunu" ileri sürdüğü Fransız gazeteci Froussard'ın, Ben Gurion Havalimanı'ndan Paris'e doğru yola çıktığını kaydetti.

Daha önce Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un da ülkeye girişine izin vermediklerini anımsatan Chikli, İsrail'e yönelik yaptırım ve boykotları destekleyenlere "sabır göstermeyeceklerini" ifade etti.

İsrail basını, Fransa'nın İsrail Büyükelçiliği'nin bu karara tepki gösterdiğini aktardı.

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler