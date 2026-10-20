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İsrail, El Halil ve Beytüllahim'de Filistinlilere ait 182,81 dönüm araziye el koydu

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İsrail'in, El Halil ve Beytüllahim'e bağlı köylerde Filistinlilere ait 182,81 dönümlük araziyi 'devlet mülkleri' ilan ederek el koyduğu bildirildi. Filistinli heyet, bu adımlarla Filistin coğrafyasını parçalamaya devam ettiğini ve fiili ilhakı sahada dayattığını belirtti.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim kentlerine bağlı köylerde 182,81 dönümlük araziyi "devlet mülkleri" olarak ilan ettiği belirtildi.

İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim alanlarına resmi statü kazandırarak genişletme adımları kapsamında Filistinlilerin topraklarına el koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu adımlarla Filistin coğrafyasını parçalamaya devam ettiği ve fiili ilhakı sahada dayattığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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