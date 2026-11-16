İsrail, El Halil'de 65 ailenin yaşadığı 2 apartmana ve 1 eve yıkım tebligatı gönderdi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerekli ruhsatlara sahip olmalarına rağmen 65 Filistinli ailenin yaşadığı 2 apartman ve 1 müstakil ev için yıkım tebligatı gönderdi.

El Halil Belediye Meclisi Üyesi Muammer el-Uveyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kentte Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede bulunan iki apartman ile bir müstakil ev için yıkım kararı tebliğ ettiğini belirtti.

Söz konusu binalarda 65 ailenin yaşadığını ifade eden Uveyvi, "El Halil kentinde yaşananlar artık bireysel evlerin veya yapıların hedef alınmasının ötesine geçerek, kentin barınma güvenliğine, sosyal ve ekonomik istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit haline gelmiştir." uyarısında bulundu.

Yıkım kararı verilen binaların "A" bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Uveyvi, elde edilen bilgilere göre yapıların ilgili Filistin makamlarından alınmış gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğunu, ancak İsrail tarafından "güvenlik gerekçeleri" öne sürülerek yıkım tebligatı gönderildiğini kaydetti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, idari ve güvenlik açısından Filistin'e bırakılan "A" bölgesi, idari açıdan Filistin'e, güvenlik açısından İsrail'e devredilen "B" bölgesi ve idari ile güvenlik kontrolü tamamen İsrail'de olan "C" bölgesi şeklinde üçe ayrılmıştı.

Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını "C" bölgesi oluşturuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Aynı dönemde düzenlenen 1814 yıkım operasyonunda ise 5 bin 59 yapı yıkıldı.

Kaynak: AA