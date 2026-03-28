İran ve Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine eş zamanlı misilleme

İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine eş zamanlı olarak saldırı düzenledi. İran'dan ateşlenen füzeler hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışılıyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
