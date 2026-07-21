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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ram beldesinde 1967'den önce inşa edilen ve 6 Filistinlinin yaşadığı bir evi yıktı. Yıkım sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde 6 Filistinlinin yaşadığı, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından önce inşa edilen bir evi yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Ram beldesinde Selame Osman Vezvez'in tek katlı evini yıktığı aktarıldı.

Evin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal yılı olan 1967'den önce inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada, yıkılan evde 6 Filistinlinin yaşadığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin yıktığı evin çevresine de yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığı ifade edildi.

Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkımın görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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