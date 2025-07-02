İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Rehine Anlaşması ve Ateşkes İçin Olumlu İşaretler Olduğunu Belirtti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas ile rehine anlaşması ve ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını belirterek, "Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz, en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak." dedi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Estonya'nın başkenti Tallinn'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası toplumu İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçmeye çağıran Saar, savaşın sadece İsrail'in olmadığını, "özgür dünya ile İran'ın terör ekseni" arasında küresel bir savaş olduğunu kaydetti.

Hamas'ın elindeki 50 rehineyi serbest bırakır ve silah bırakırsa savaşın yarın sona erebileceğine dikkat çeken Saar, "Rehine anlaşması ve ateşkese ulaşma konusundaki irademizde ciddiyiz. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un önerilerine evet dedik. Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz, en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak." diye konuştu.

Saar ayrıca Tallinn'de yakında büyükelçilik açacaklarını sözlerine ekledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna da Saar ile görüşmede diğer konuların yanında Gazze'deki durumu ele aldıklarını ve insani yardım durumunun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın, Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.