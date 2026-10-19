Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, diplomatlara saldırı soruşturmasını Sikorski'ye aktardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ile telefon görüşmesinde Batı Şeria'da Avrupalı diplomatlara yapılan saldırının soruşturmasını ele aldı. Görüşmede 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama açıklaması da ele alındı.

KUDÜS/ İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da Avrupalı diplomatların araçlarına yapılan saldırıya ilişkin Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sikorski'yi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Polonya konsolosunun da aralarında bulunduğu Avrupalı diplomatlara yönelik saldırıya ilişkin soruşturma hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Saar, Polonyalı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki işbirliğini, diyaloğu ve yatırımların genişletilmesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını??????? aktardı.

Sikorski, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgalci güç olduğunu belirtti

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da Saar ile Sikorski'nin telefon görüşmesiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Polonya, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıklamaları konusu da ele alındı.

Sikorski, görüşmede, Batı Şeria ve Gazze'nin İsrail'in parçası olmadığını vurguladı.

İsrail'in bu bölgelerde işgalci güç olduğunu belirten Sikorski, bunun uluslararası hukuk kapsamında özellikle sivillerin korunması konusunda belirli yükümlülükler getirdiğini dile getirdi.

Sikorski, İsrail'in bu bölgelerde işgalci güç konumunda bulunmasının, özellikle sivillerin korunması konusunda uluslararası hukuk kapsamında belirli yükümlülükler getirdiğini ifade etti.

Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan araçlarda Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilmişti.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Sigorta Birliği, İstanbul seli sonrası 3 sigorta şirketinin iflas iddiasını yalanladı

Sel sonrası sigorta şirketleriyle ilgili ortalığı karıştıran iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Mersin'de kiracılı daire alan ev sahibi 2 yıldır evine giremiyor! Dava reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Evine 2 yıldır giremiyor! Kira yerine bir de 41 bin TL ödeyecek
İspanya'yı 'Adam Fırtınası' vurdu! Metrekareye 650 kilogram yağış düştü, 2 kadın hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini "Adam Fırtınası" vurdu! 2 kişi öldü
İYİ Parti ile Anahtar Parti arasında ittifak polemiği! Kavuncu'dan sert yanıt

İttifak konuşulurken birbirlerine girdiler

Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Bakan devreye girdi
İHA saldırısının hedefi çocuk parkı oldu: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden 8 kişiye 1 milyon 642 bin TL ceza! Bir sürücünün ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi

Arabalarından inip kavga ettiler! Faturası 1,6 milyon lira oldu