Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Dışişleri, aşırı sağcı bakanları eleştiren Hollanda Büyükelçisi Vapni'yi çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi Zvi Aviner Vapni'yi aşırı sağcı Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik eleştirileri sonrası izahat için merkeze çağırdı. Vapni, bakanların sözlerini şoke edici ve kabul edilemez bulduğunu, onları savunmak istemediğini söyledi.

İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Zvi Aviner Vapni, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından izahat için merkeze çağrıldı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hollanda'da yayımlanan "Algemeen Dagblad" gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Vapni, İsrailli aşırı sağcı bakanlara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tel Aviv yönetimindeki "aşırılık yanlıları" ile ilgili bir soruya Vapni, "Aramızda, bizimle olmamasını tercih edeceğimiz kişiler de var." yanıtını verdi.

Vapni, Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına ilişkin, "Benim şoke edici ve kabul edilemez bulduğum şeyler söylediler." ve "Onları savunmak gibi bir arzum yok." dedi.

Ayrıca Vapni'nin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için de "holiganlar ve Yahudi teröristler" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "hapse girmesi gerektiğini" söyleyen Vapni'nin, "şiddetin durması gerektiği" yönünde açıklama yaptığı vurgulandı.

Vapni'nin Hollanda gazetesine yaptığı açıklamaları sonrasında izahat için merkeze çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Ünlü futbolcu sevgilisiyle görüntülendi! Aralarında tam 9 yaş var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor

Bir zamanlar unutulmuştu! Şimdi herkes peşinde

Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti11

Arda için söyledikleri olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür

Erdoğan COP31'de duyurdu: Türkiye olarak bugün bir yol açıyoruz
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle16

Arda Güler için harekete geçtiler! Tam 800 milyon euroluk hamle
Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü

Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti

Eleştirilerin hedefindeki ünlü oyuncunun son hali şaşırttı