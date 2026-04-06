İsrail ve Yunanistan, PULS tipi çoklu roketatar sisteminin Atina'ya satışı için nihai anlaşmaya vardı

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik etmek üzere 2,3 milyar şekellik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Yunanistan'da üretim ve 10 yıllık destek sürecini de kapsıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a PULS tedariki için başkent Atina'da imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Anlaşmanın PULS'un bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesini de içerdiğine işaret edilen açıklamada, dört yıllık bir uygulama sürecinin ardından 10 yıllık bir destek ve bakım dönemini kapsayacağı kaydedildi.

Aralık 2025'te İsrail'den 36 adet PULS sisteminin alımını onaylayan Yunanistan, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etmek için yaklaşık 28 milyar euro harcayacağını açıklamıştı.

Yunanistan ayrıca İsrail ile 3 milyar euroluk bir hava savunma ve füze kalkanı geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İki kardeşi tarafından sopayla dövüldü! Nedeni olaydan daha skandal
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı