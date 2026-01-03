İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı

İsrail, vatandaşlarına ABD'nin saldırılar düzenlediği Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle vatandaşlarından "herhangi bir nedenle buraya ikinci bir emre kadar seyahat etmemelerini" istedi.

İsrail hükümetinden henüz Venezuela'daki gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.