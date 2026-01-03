Haberler

İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle vatandaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İsrail, vatandaşlarına ABD'nin saldırılar düzenlediği Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle vatandaşlarından "herhangi bir nedenle buraya ikinci bir emre kadar seyahat etmemelerini" istedi.

İsrail hükümetinden henüz Venezuela'daki gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu

Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı