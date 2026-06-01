İsrail, başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi
İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket saldırılarını gerekçe göstererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesi sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yaptı. Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla bölgeye hava saldırıları düzenleneceği duyuruldu.
İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'de yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısında bulundu.
Paylaşımda, "Hizbullah'ın İsrail kent ve yerleşimlerine roket saldırılarını sürdürmesi halinde İsrail ordusunun Dahiye'deki hedefleri vuracağı" ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.
İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar kapsamında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye yoğun hava saldırıları düzenlemiş, bölge sakinleri bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yerinden edilen ailelerin bir kısmı Dahiye'deki evlerine dönmüştü.