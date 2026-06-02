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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Hristiyan bölgeleri için saldırı tehdidinde bulundu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan bölgeleri için yakında tahliye uyarısı yapacağını duyurdu. Ordu sözcüsü, Hizbullah mensuplarının bölgeden çıkarılmaması halinde saldırı düzenleneceğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Hristiyan bölgeleri için yakın gelecekte tahliye uyarısı yapacağını belirterek saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta Sur kenti için tahliye uyarısı yayımladıklarını fakat bu uyarının Hristiyan bölgelerini içermediği belirtildi.

Adraee, bölgede Hizbullah mensuplarının faaliyet gösterdiğini ileri sürerek Hristiyan topluluğa, Hizbullah mensuplarını bölgelerinden çıkarmasını istedi.

Hizbullah mensuplarının bölgede kalmaya devam etmesi durumunda saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Hristiyan bölgesi için tahliye emri yayımlayacaklarını kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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