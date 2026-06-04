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İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerinden ettiği ailelerden yeni ateşkese rağmen evlerine dönmemelerini istedi

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İsrail ordusu, şartlı ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu ve bölge halkına evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, şartlı ateşkes anlaşmasının duyurulmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bölge halkına evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Adraee, İsrail ordusunun güneyde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği tesis ve altyapıları hedef almaya devam ettiğini öne sürdü.

Daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilen bölge sakinlerine uyarıda bulunan Adraee, ikinci bir duyuruya kadar Zehrani Nehri'nin güneyine geçmemeleri çağrısında bulundu.

İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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