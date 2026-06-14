İsrail ordusu, Beyrut'a saldırmasının ardından İran'dan füze misillemesine karşı hazırlık yaptığını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan gelecek olası füze misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye bölgesine hava saldırısının ardından ordunun yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İran'dan İsrail'e yönelik bir misillemeye karşı hazırlıkların yapıldığı ve çeşitli senaryolara ilişkin teyakkuz halinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.