Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'a saldırmasının ardından İran'dan füze misillemesine karşı hazırlık yaptığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi ve İran'dan gelebilecek olası füze misillemelerine karşı yüksek alarm durumuna geçti. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından İran'dan gelecek olası füze misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye bölgesine hava saldırısının ardından ordunun yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İran'dan İsrail'e yönelik bir misillemeye karşı hazırlıkların yapıldığı ve çeşitli senaryolara ilişkin teyakkuz halinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

Henüz ilk yılında bunu da başardı!
Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik