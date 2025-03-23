İsrail'den Hamas'a Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin İki Aşamalı Plan

KAHİRE, 23 Mart (Xinhua) -- İsrail, Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas'a Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik iki aşamalı plan önerdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Mısırlı kaynakların cumartesi günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre teklifin ilk aşaması Hamas'ın 11 rehine ve hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesini İsrail'e vermesini içeriyor. Bunu 40 günlük bir ateşkes izleyecek.

İkinci aşamada ise Hamas'ın kalan rehinelerin tamamını aynı anda serbest bırakması öngörülüyor.

Kaynaklara göre ABD de İsrail'in "mevcut askeri baskı kozunu kullandığı" bu öneriyi destekliyor.

İsrail'in salı günü Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması, Hamas ile Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi fiilen sona erdirdi. İsrail güçleri daha sonra Gazze'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinde kara operasyonları başlatırken, Hamas İsrail topraklarını hedef alan birden fazla roket fırlattı. İsrail bu roketlerin çoğunun engellendiğini söyledi.