İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Yüksek binaları vuracağız, boşaltın

İsrail ordusu; kara, hava ve deniz desteğiyle yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı, 56 kilometrekarelik Gazze kentini işgal etmek için "yakıp yıkma" politikasını sürdürüyor.

Gazze kentinin mahallelerine, özellikle de kuzey ve güney eksenlerindeki doğu bölgelerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırarak kalan Filistinlileri tahliyeye zorlayan İsrail, yine şiddetli bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazze kentinde sivilleri hedef alan İsrail, "Yüksek binaları vuracağız, boşaltın" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...