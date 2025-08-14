İsrail'den E1 Projesi Onayı: Filistin Devleti Fikri Tehdit Altında

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan Ma'ale Adumim yerleşimi arasına 3 bin 401 konut inşası için yapılan ihaleyi onaylayacağını söyledi.

"E1'deki inşaat planlarının onaylanması, Filistin devleti fikrini ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullanan Smotrich, uluslararası toplumdan gelen baskılara rağmen yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs'e bağladıklarını iddia etti.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek toplanacak.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinden yapılan açıklamada ise "E1 projesi, İsrail'in geleceği ve barışçıl bir iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi için ölümcül bir tehdit oluşturmaktadır. Bir uçurumun kenarında duruyoruz ve hükümet bizi tam hızla ileriye doğru sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerini birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan E1 projesine itiraz ediyor.

Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

?Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.