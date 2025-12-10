Haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 764 yasa dışı konutun inşa planını onayladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 764 yeni konutun inşasına onay verdi. Netanyahu hükümeti döneminde yasa dışı konut inşaatı hız kazandı, Birleşmiş Milletler ise bu faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 764 yeni yasa dışı konutun inşasına onay verdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria'da 764 yeni konutun inşasına ilişkin planları onayladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2022 sonunda işbaşına gelmesinden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri hızla artmış durumda.

Haberde, Netanyahu liderliğindeki hükümetin göreve başlamasından bu yana Batı Şeria genelinde yasa dışı 51 bin 370 konut biriminin onaylandığı ve tasdik edildiği vurgulandı.

İsrail'de yerleşim karşıtı "Barış Şimdi" hareketinin verilerine göre, Batı Şeria'da 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de yaklaşık 250 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını vurgulamayı sürdürüyor.

BM, İsrail'den yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde onlarca yıldır çağrı yapmasına rağmen sonuç alınamadığı belirtiliyor.

İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın geniş bölümlerine "İsrail egemenliğini" dayatma çabalarının bir parçası olarak yasa dışı yerleşimlerin inşasını yoğunlaştırıyor.

Son olarak, 22 Ekim'de İsrail meclisi, Batı Şeria'nın ilhakını öngören bir yasa tasarısını ön okumada onaylamıştı.

Bu adım, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Uzmanlara göre olası bir ilhak, BM kararlarında öngörülen iki devletli çözümün fiilen ortadan kalkması anlamına geliyor.

