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İsrail'in BM Daimi Büyükelçisi'nden, ABD-İran mutabakatı "İsrail için çok kötü" yorumu

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD-İran mutabakatının İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri için 'çok kötü' olduğunu belirtti. Danon, Trump'ın müzakereleri hızlandırarak İran'ı güçlendirdiğini öne sürdü.

İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD- İran mutabakatının Tel Aviv, Washington ve Körfez ülkeleri için "çok kötü" olduğunu söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna açıklamalarda bulunan Danon, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere sürecini mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaya çalışarak İran'ın elini güçlendirmesine izin verdiğini öne sürdü.

Danon, ABD- İran mutabakatının İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri için "çok kötü" olduğunu dile getirerek, "Ancak beklemek zorundayız. Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Sadece (müzakerelerin) devamı için bir taslak söz konusu." ifadelerini kullandı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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