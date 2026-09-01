İsrail Hükümeti Döneminde 109 Bin Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarına el koymak için askeri, idari ve hukuki araçları eş zamanlı olarak devreye soktuğu belirtildi.

Söz konusu toprakların "doğa koruma alanı" ve "devlet arazisi" ilan etme gibi çeşitli yasal kılıflarla tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, toprak gaspı dalgasının özellikle 2023 ve 2024 yıllarında zirveye ulaştığı kaydedildi.

Toplam el koyma işlemlerinin yaklaşık yüzde 89'unun bu iki yılda gerçekleştiği; 2025'teki göreceli düşüşün ardından, 2026'nın ilk 8 ayında el koyma ivmesinin yeniden artışa geçtiğine dikkat çekildi.

Toprak gasbına en çok Nablus, Eriha ve Kudüs kentleri maruz kaldı

Açıklamada, Filistin'in tüm vilayetlerini etkileyen topraklara el koyma işlemlerinin coğrafi olarak en çok Nablus, Eriha, Ürdün Vadisi, Tubas ve Kudüs çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İsrail'in bu adımlarının "kapsamlı bir sömürge mühendisliği" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamalarla yerleşim yerleri etrafındaki kontrol alanını genişletmek, yerleşim bloklarını yollar ve askeri bölgelerle birbirine bağlamak ve Filistin coğrafyasını izole edilmiş birimlere bölerek, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir."

Açıklamada, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiği bildirildi.

Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon, İsrail'in 37'nci hükümeti için 29 Aralık 2022'de yapılan güven oylaması ile ülkenin yönetiminin başına geçmişti.

İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA