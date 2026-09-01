Haberler

İsrail Hükümeti Döneminde 109 Bin Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FKÖ komitesi, İsrail'in mevcut hükümeti döneminde 109 bin 141 dönüm Filistin toprağına el koyduğunu, gasp dalgasının 2023-2024'te zirve yaptığını ve en çok Nablus, Eriha ve Kudüs çevresini etkilediğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarına el koymak için askeri, idari ve hukuki araçları eş zamanlı olarak devreye soktuğu belirtildi.

Söz konusu toprakların "doğa koruma alanı" ve "devlet arazisi" ilan etme gibi çeşitli yasal kılıflarla tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, toprak gaspı dalgasının özellikle 2023 ve 2024 yıllarında zirveye ulaştığı kaydedildi.

Toplam el koyma işlemlerinin yaklaşık yüzde 89'unun bu iki yılda gerçekleştiği; 2025'teki göreceli düşüşün ardından, 2026'nın ilk 8 ayında el koyma ivmesinin yeniden artışa geçtiğine dikkat çekildi.

Toprak gasbına en çok Nablus, Eriha ve Kudüs kentleri maruz kaldı

Açıklamada, Filistin'in tüm vilayetlerini etkileyen topraklara el koyma işlemlerinin coğrafi olarak en çok Nablus, Eriha, Ürdün Vadisi, Tubas ve Kudüs çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İsrail'in bu adımlarının "kapsamlı bir sömürge mühendisliği" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamalarla yerleşim yerleri etrafındaki kontrol alanını genişletmek, yerleşim bloklarını yollar ve askeri bölgelerle birbirine bağlamak ve Filistin coğrafyasını izole edilmiş birimlere bölerek, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir."

Açıklamada, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiği bildirildi.

Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon, İsrail'in 37'nci hükümeti için 29 Aralık 2022'de yapılan güven oylaması ile ülkenin yönetiminin başına geçmişti.

İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
13 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar: Sanıklara ceza yağdı

Bir kent ayağa kalkmıştı: 13 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı