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İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un açıklamalarına rağmen "değişim bloku" içerisinde yer alan Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett ve Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetine karşı olduklarını açıkladı.

Eisenkot'un İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle azınlık hükümeti kurmasına itiraz eden iki lider, bu tutumlarını farklı gerekçelerle savundu.

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman, Eisenkot öncülüğünde Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle bir hükümet kuracaklarını ileri sürerken, Bennett ise geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tekrar başbakan olmadığı bir "siyonist birlik hükümeti" çağrısında bulundu.

"Ana hedef Bibi'nin iktidarını sona erdirmek"

Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle kurulacak bir hükümetin gelecekte Netanyahu'ya yarayacağını savunarak, Haredi partilerle koalisyon kuracaklarını ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Liberman, Netanyahu'nun İsrail'i yıkıma sürükleyen acil bir tehlike olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kısa bir süre öncesine kadar İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ve Haredi partilerle koalisyona "hayır" diyen Liberman, "Ana hedef Bibi'nin (Netanyahu) iktidarını sona erdirmek ve ikinci hedef de erken seçimleri önlemek, bu yüzden bir şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Liberman bu bağlamda, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için ne gerekiyorsa yapacağını savunurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetine, Netanyahu'yu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 70 sandalye ile geri getireceğini ileri sürerek karşı çıktı.

Dört yıl görev yapacak istikrarlı bir koalisyon hükümeti için 48 sandalyeli "Değişim Bloku" ve 13 sandalyeli Haredi partilerden oluşan koalisyon kurulması gerektiğini savunan Liberman, Eisenkot'un Haredilerle görüşmelerin "mükemmel" gittiğine yönelik ifadelerini aktardı.

Liberman, böyle bir hükümetin kurulacağına inancının ne olduğuna dair soruya "Yüzde yüz." diye cevap verdi.

İran'a yönelik muhtemel saldırıya ilişkin de konuşan Liberman, böyle bir saldırının aciliyeti olmadığını vurgulayarak, "Şu anda, acil bir saldırıyı haklı çıkaracak herhangi bir istihbarat bilgisi ya da veri yok. Şu anda askeri bir harekat görürsek, bu siyasi bir karar olur, güvenlikle ilgili bir karar değil." diye konuştu.

"Eisenkot başbakanlığındaki bir Siyonist birlik hükümeti"

Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Bennett ise mevcut hükümetin değişimi konusunda kararlı olduğunu savundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bennett, Eisenkot liderliğinde bir hükümet kurma, Netanyahu'nun tekrar başbakan olmaması ve partisinin hiçbir koşulda Netanyahu blokuna katılmaması konularında da kararlı olduğunu ileri sürdü.

Bennett, tüm bunlara karşın hedeflerine ulaşmak için "Eisenkot başbakanlığındaki bir Siyonist birlik hükümeti" kurmaları gerektiğini belirterek, Netanyahu ve partisi Likud'a açık kapı bıraktı.

Likud Partisi ile yapılan görüşmeler kapsamında değerlendirmede bulunan Bennett, Likud'un "birlik hükümeti" konusunda ciddi mi yoksa Eisenkot'a hükümet kurmak için tanınan sürenin tükenmesi için oyalama taktiği mi uyguluyor, bunu çok çabuk anlayacaklarını savundu.

İsrail'de Eisenkot, Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetine kapı aralamıştı

Eisenkot, "geniş tabanlı bir hükümet kurmayı başaramazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetinde olduğunu" duyurarak, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetine kapı aralamıştı.

Hükümet kurmak için önünde üç seçenek olduğunu kaydeden Eisenkot, birinci seçeneğin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle zorunlu askerlik yasası konusunda anlaşarak hükümet kurmak olduğunu ifade etmişti.

Eisenkot, ikinci seçeneğin ise geçici Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi üyelerini ikna ederek "birlik hükümeti" kurmak olduğunu, ancak Likud'un söylemleri ile eylemleri arasında büyük fark bulunduğunu vurgulamıştı.

"Eğer samimi çabalarım geniş bir hükümet kurulmasına yol açmazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetindeyim." ifadelerini kullanan Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak muhtemel azınlık hükümetine yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: AA