İsrail'de izlenen gökdoğan Türkiye'de alıkonuldu

İsrail'de GPS takip cihazı takılan ve izlenen gökdoğan, Türkiye'ye girdikten sonra Van'da bir kişi tarafından yakalanıp alıkonuldu. Uzmanlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yardımıyla gökdoğan kurtarıldı ve doğaya salındı.

İSRAİL'de GPS takip cihazı takılarak izlenen 4 aylık gökdoğan, yaklaşık 1200 kilometre yol katederek Türkiye sınırlarına girdikten sonra Van'da bir kişi tarafından yakalanıp alıkonuldu. İsrailli ekibin iletişime geçtiği uzman biyolog Lale Aktay Sözüer ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin desteğiyle kurtarılan gökdoğan, yeniden doğaya salındı.

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nun nesli tükenmekte olan türlerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bilim departmanından kuş ekoloğu Ohad Hatzofe liderliğindeki ekip tarafından yapılan çalışmalarda, yuvalarında GPS takip cihazı takılarak izlenen türlerden olan gökdoğan, 4 aylık süreçte yaklaşık 1200 kilometre katederek Türkiye sınırlarına girdi. Gökdoğanın, GPS takip cihazı sinyallerinden, Van bölgesinde alıkonulduğu tespit edildi.

İsrail ekibi gökdoğanın alıkonulmasını tespit ettikten sonra, Türkiye'de uzman biyolog- ornitolog Lale Aktay Sözüer ile iletişime geçti. Sözüer'in aracılığıyla da DKMP Genel Müdürlüğü'nden uzman Burak Tatar ve DKMP 14'üncü Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü ile bölgedeki kolluk kuvvetlerine durum bildirildi. Ekiplerin GPS takip cihazı sinyallerini izleyerek yaptığı çalışma neticesinde, ayaklarının da bağlandığı tespit edilen gökdoğan, alıkonulduğu yerden kurtarıldı. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen gökdoğan, kontrolleri ve bakımı yapılıp, yeniden doğaya salındı. Kuşu, yakalayıp, satmak amaçlı alıkoyan kişiye ise 50 bin TL para cezası uygulandı.

Gökdoğanın yerelden birileri tarafından yakalanıp evine götürüldüğünü anlatan Sözüer, DKMP, emniyet ve jandarma ekiplerinin kuşa ait sinyallerin geldiği son noktaya yaptığı operasyonla, alıkoyan kişiye ait evde ele geçirildiğini belirterek, "Maalesef Orta Doğu'da doğanlar için yüksek ücret verip sahiplenmek isteyenler var. Satmak için yakalanıyorlar. İlk defa bu şekilde olumlu sonuçlandı, benzer birkaç vaka daha yaşanmıştı. Kuşlar bulunamamıştı. Kapalı ortamda sinyalleri kesiliyor. Bu kuşun da sinyali kaybolmuştu, bir evi gösteriyordu ve sonra uzun süre sinyal gelmemişti. Bulunduktan sonra kilo kaybı vardı. Bir hafta kadar tedavisi sürdü ve sonrasında yeniden salındı. Umarız bu şanslı bireyin bundan sonra yaşamı sorunsuz ve uzun olur" dedi.