İsrail'de Haredi Partisi, Meclisin Feshini Destekleyecek

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Şas Partisi, milletvekillerinin 11 Haziran'da yapılacak oylamada İsrail Meclisinin feshedilmesi lehine oy kullanacağını duyurdu.

Kol Beramah radyosuna konuşan Şas Sözcüsü Asher Medina, Tevrat Okullarında (Yeşiva) eğitim alanların askerlikten muaf tutulması için yasal düzenleme yapmayan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini eleştirdi.

"Şu anki tabloda, çarşamba günü İsrail Meclisinin feshedilmesi lehinde oy kullanacağız." diyen Medina, koalisyonun Ultra-Ortodoks ortaklarının uzun süredir talep ettiği askerlikten muafiyet yasası konusunda adım atmayan "Netanyahu'dan yana hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti.

Medina, Netanyahu'nun Haredi öğrencilerin askerlikten muafiyeti konusunda, oylama öncesindeki son birkaç gün içinde değil daha önce harekete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Yeşivalarda eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle sık sık hükümeti devirmekle tehdit eden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri, geçen hafta Meclisin feshedilmesi yoluyla erken seçime gidilmesini desteklediklerini duyurmuştu.

İsrail basını, Netanyahu hükümetinin büyük bir krizle karşı karşıya ve erken seçimin kapıda olduğuna dikkati çekiyor.

Muhalefet, Meclisin feshi için yasa tasarısı sunacak

Muhalefet partileri, İsrail Meclisinin (Knesset) feshi için 11 Haziran'da bir tasarı sunacaklarını açıklamıştı.

İsrail Meclisinin feshedilebilmesi için yasa tasarısının yapılacak üç oylamada kabul edilmesi ve Meclis Komitesi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Haredi partileri, bu kapsamda bir aydır meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasının önüne geçiyor ve Netanyahu'yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor.