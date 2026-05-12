Haberler

İsrail'de Ultra-Ortodoks hahamdan, "zorunlu askerlik" krizi nedeniyle erken seçim çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah Partisi'nin liderleri, Başbakan Netanyahu'nun askerlik yasası konusunda geri adım atmasının ardından, İsrail Meclisi'nin feshedilmesi ve erken seçim yapılması çağrısı yaptı. Seçimlerin bir ay öne alınma ihtimali gündemde.

İsrail'de, Ultra-Ortodoks (Haredi) Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi'nin dini liderleri Haham Dov Lando, partisine erken seçim çağrısı yapma talimatı verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Haredi lider Lando, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmadığını belirtti.

Netanyahu'nun, Haredilerle görüşerek Yeşiva öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutacak yasayı geçirmeyecekleri mesajını ileterek "Koalisyonda askerlik yasası için çoğunluk yok. Ön seçimler, yaklaşan genel seçimler ve halihazırda diğer partilere geçmekte olan muhaliflerin bir araya gelmesi, yasanın geçmesini imkansız kılıyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu mesajın iletilmesinin ardından Lando, partisinin milletvekillerine mektup yazarak İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için harekete geçmeleri yönünde talimat verdi.

Lando, "Başbakana güvenmiyoruz, artık kendimizi onun ortakları olarak görmüyoruz. Ona bağlı değiliz. Bize göre seçimlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Blokla ilgili her türlü konuşma artık geçerliliğini yitirmiştir." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamada, haberlerin aksine Tevrat Sancağı Partisi ile diğer bir Haredi parti olan Şas arasında, zorunlu askerlik konusunda fikir birliği olduğu ileri sürülürken Tevrat Sancağı yetkilileri, "İsrail Meclisi'ndeki yasama süreçlerini aksatmayı ve seçimlere gitmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan Tevrat Sancağı'nın açıklamasının ardından, Avigdor Libnerman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi, meclisin feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sundu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, söz konusu gelişmelerin ardından İsrail'de seçimlerin bir ay öne alınarak eylülde yapılma ihtimalinin yükseldiğini yazdı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCeren Sandal:

Haham Lando çok güzel konuşmuş vallahi, kendi inancına sadık kalmış ?? Böyle liderler lazım bize! ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülden Harmankaya:

Benim arkadaşımın ailesi aynı durumda yaşadığı için çok üzüldü bu haberden :/ Genç bireyler askerliği konusunda bu kadar endişeli olunca yani insanın psikolojisine çok kötü geliyo galiba. Bilmiyorum bu nasıl sonuçlanacak ama garip bi durum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncay Bulut:

Yazık be ya ?? Avrupa'da böyle koalisyon çatışmaları olsa hükümet bir ayda düşer ama bizde de bir aylık istikrarsızlık yaşıyoruz zaten ?? İsrail'in bu problemleri varken biz kendi sorunlarımızla baş etmeye çalışıyoruz, ama hiç kimse çözüm yok!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi