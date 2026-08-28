Netanyahu-Ben-Gvir krizi derinleşiyor

İsrail'de yaklaşan genel seçim öncesi koalisyon ortakları arasındaki ipler gerilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e 30 Ağustos için yaptığı kritik toplantı çağrısı, Ben-Gvir tarafından reddedildi.

İsrail'de Likud Partisi'nin lideri Netanyahu'nun, Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin seçimlere ortak listeyle girmesi gerektiğini söylemesi üzerine sosyal medyada Netanyahu ile Ben-Gvir arasında başlayan tartışma yeni bir noktaya evrildi.

Ben-Gvir'in partisinden yapılan açıklamada, Yahudi Gücü Partisi ve Dini Siyonizm Partisi'nin yaklaşan Meclis seçimlerine birlikte katılmayacağı vurgulanarak, "Bu karar nihai ve kesindir; hiçbir koşul altında değişmeyecektir. Buna bağlı olarak, bu konuda ne doğrudan ne de dolaylı olarak hiçbir temas, toplantı veya görüşme yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dini Siyonizm Partisi'nin seçim barajını aşabilmesi için diğer küçük partilerle birleştirilmesi veya Netanyahu'nun Likud Partisi listesindeki kontenjanları Smotrich'in adaylarına ayırması gerektiği savunuldu.

Netanyahu'nun görüşme talebini reddeden Ben-Gvir'e Likud Partisi'nden yanıt

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, Smotrich ile ittifak kurmayı ve toplantı çağrısını reddeden Ben-Gvir'e sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in tutumunun sağ oyları bölerek boşa harcayacağı savunularak, bu kararın Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman, Yair Golan ve Arap partilerinin yer alacağı bir "sol hükümetin" önünü açacağı iddia edildi.

1992 seçimlerinde sağın bölünmesi sonucu Oslo Anlaşmaları sürecinin başladığı hatırlatılan açıklamada, sol bir koalisyonun kurulması halinde Filistin devletinin kurulacağı, sağcılara baskı uygulanacağı, sağ eğilimli Kanal 14 televizyonunun kapatılacağı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin boşaltılacağı öne sürüldü.

Açıklamada, Ben-Gvir'e kişisel hırslarını ve egosunu bir kenara bırakma çağrısı yapıldı.

İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde sağ blokta patlak veren krizin temelinde, aşırı sağcı oyların bölünmesi ve seçim barajı riski yatıyor. İsrail seçim sistemindeki yüzde 3,25'lik baraj nedeniyle anketlerde oy oranı sınırda görünen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in meclis dışı kalmasından endişe eden Başbakan Binyamin Netanyahu, sağ partileri tek çatı altında toplamak istiyor.

Buna karşılık Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Smotrich ile ittifak kurmanın kendi partisine oy kaybettireceğini savunarak ortak listeye kesin olarak kapıyı kapatıyor.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun asıl amacının sağ kanadı güçlendirmek değil, aşırı sağı zayıflatarak seçim sonrası eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki merkez unsurlarla bir "ulusal birlik hükümeti" kurmak olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: AA