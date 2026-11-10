İsrail'de Değişim Bloğu'nda Arap partileri konusunda koalisyon anlaşmazlığı sürüyor

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İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin koalisyona dahil edilmesine ilişkin anlaşmazlık devam ediyor.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, hükümet kurma görevini almasının ardından muhalefet liderleriyle Binyamin Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi ve koalisyonun kurulması için görüşmeler yürütürken, seçimden tarihi bir başarıyla çıkan Arap partilerinin durumu konusunda farklı görüşler bulunuyor.

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, "Değişim Bloğu'ndaki" ortaklarına Arap partilerinin koalisyona dahil edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail Meclisinin açılış oturumundan önce yaptığı basın toplantısında "Değişim Bloğu'ndaki tüm ortaklarıma sesleniyorum: Hızlıca bir hükümet kuralım. Arap partilerini ve Arap toplumunu kesinlikle dışlamayın." ifadelerini kullandı.

İsrail'de seçmenlerin 53'e karşı 67 sandalyeyle "ezici bir çoğunlukla" Başbakan Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi yönünde oy kullandığını belirten Golan, Netanyahu koalisyonunun iktidarda kaldığı her gün ülkeye daha da fazla zarar verdiğini söyledi.

Golan açıklamasında, "Hızlıca bir hükümet kuralım. Eğer daha sonra bu hükümeti güçlendirmemiz gerekirse bunu da basiret ve hoşgörüyle nasıl yapacağımızı biliriz." dedi.

Muhalefet bloğundaki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, koalisyon şartlarının Netanyahu hükümetine son vermek ve seçimlerin tekrarlanmasını önlemenin yanı sıra Arap partilerinin desteğine dayalı bir azınlık hükümeti kurmamak olduğunu söyledi.

Tıybi: "Değişimin bir parçası olmak istiyoruz"

Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi, Eisenkot liderliğinde kurulacak koalisyona destek vereceklerini "Değişimin bir parçası olmak istiyoruz." ifadeleriyle belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Tıybi, "Değişimin ilk ve en kritik adımı İsrail Meclisi Başkanının değiştirilmesi. Yashar Partisi bize bu adayın Matan Kahana olacağını bildirdi." dedi.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Yashar Partisi lideri, hükümeti kurmak için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç halinde ise 14 gün ek süre verilecek.

Kaynak: AA