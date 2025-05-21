İsrail'de Aşırı Sağcılar, Gazze'ye Yardım Girişini Protesto Etti

KEREM EBU İsrailli aşırı sağcı gruplar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye temel miktarda yardımın girişine izin veren kararını protesto ederek, bölgeye açılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım tırlarını engellemek için eylem yaptı.

Aşırı sağcı gruplar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri çağrıyla, Gazze Şeridi'ne yardımların gönderileceği Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı çevresinde toplandı.

Çevrede yoğun biçimde konuşlanan İsrail polisi, zaman zaman aşırı sağcı gruplara müdahale etti.

Askeri araç sevkiyatını alkışlarla karşılayan aşırı sağcı İsrailliler, az sayıdaki yardım tırına ise tepki gösterdi, trafikte ilerleyişlerini engellemeye çalıştı.

Aşırı sağcılara karşı çıkan bir grup İsrailli insan hakları aktivisti de aynı bölgeye geldi.

İki grup arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşanırken İsrail polisi araya girerek tarafları ayırdı.

"Onlar bizim düşmanımız"

Aşırı sağcı gruptan Michael Rascass, AA muhabirine, yardım girişini engellemek için gösteriye katıldığını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için bunu yaptığını savundu.

Gazze'deki esirleri getirmek için "hem askeri hem de her türlü baskıyı yapmaları gerektiğini" ileri süren Rascass, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uluslararası baskıyla karşı karşıya olduğunu, kendilerinin de karşı baskı yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasının ahlaki olup olmadığı sorulan Rascass, "Onları beslemek benim sorumluluğum veya mecburiyetim değil. Ahlaki olan esirlerin geri gelmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Etnik temizlik ve soykırıma izin veremeyiz"

İnsan hakları aktivisti Sahal ise Gazze'ye insani yardımın girmesini sağlamak için buraya geldiğini dile getirdi.

İnsanların temel gıda ve ilaçtan mahrum bırakılmasının "kabul edilemez" bulduğunu aktaran Sahal,"Yahudilerin tarihini, bir dönem yardımların kendisinden engellendiğini unutması çok üzücü. Bu merhametsiz. Bu yaşadığımız toprakları daha iyi hale getirmek için umarım bunu (aşırı sağcılar) anlarlar. İnsanların soykırıma ve etnik temizliğe maruz kalmasına izin veremeyiz. Umarım uluslararası toplum baskıyı sürdürür ve İsrailli politikacılar da akıllarını başlarına alır." diye konuştu.

Temel miktarda insani yardım girişine izin verilmişti

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği ve 2 Mart'tan buna yana insani yardım girişine izin vermeyerek felakete neden olduğu Gazze Şeridi'ne, uluslararası tepkiler nedeniyle temel miktarda insani yardım girişine izin verme kararı almıştı.

Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye ulaştırılmak üzere 2 günde bölgeye 100'den az tırın girdiği duyurulmuş, Birleşmiş Milletler (BM) yardımların Filistinlilere dağıtımının yapılamadığını açıklamıştı.

Gazze'deki yetkililer ise İsrail'in izin verdiği yardımların bölge halkının ihtiyaçları karşısında "okyanusta bir damla" şeklinde nitelemiş ve Gazze'ye "gerçek bir yardımın girmediğini" duyurmuştu.