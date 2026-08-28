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Smotrich'ten Celile ve Necef'e 'Yahudileştirme' tehdidi

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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 1948 Arapları'nın yaşadığı Celile ve Necef bölgelerini 'işgal edildiği' iddiasıyla Yahudileştirme kampanyası başlatacağını açıkladı. Batı Şeria'daki gasp politikalarını bu bölgelere taşıyacağını belirten Smotrich, plan kapsamında yerleşimler kuracağını ve bürokratları değiştireceğini söyledi.

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail vatandaşı Filistinlilerin (1948 Arapları) yaşadığı Celile ve Necef bölgelerini işgal ettiğini öne sürerek, seçim kampanyası çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki gasp politikalarını, Arap çoğunluklu bölgelerine "taşıyacağını ve buraları Yahudileştireceğini" duyurdu.

Smotrich'in başında olduğu Dini Siyonizm Partisi, sosyal medyadan paylaştığı yapay zekaya hazırlatılan kısa videoda, İsrail'in kuzeyindeki Celile ve güneyindeki Necef bölgelerine yönelik yeni bir "Yahudileştirme ve yerleşim planı" başlatacağı belirtildi.

"Ahmed korkmakta haklı" sloganıyla paylaşılan reklamda, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir Filistinli, İsrail vatandaşı bir Filistinliyi arayarak "Smotrich bize yaptığının aynısını size de yapmaya geliyor." ifadesini kullanıyor.

Videodaki Filistinli, "(Smotrich) Topraklara el koyacak, kasabalar ve çiftlikler kuracak; bizim için artık her şey kaybedildi." diye konuşuyor.

Konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında da aşırı sağcı Bakan Smotrich, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen 1948 Arapları'nın "kuzeydeki Celile ve güneydeki Necef bölgelerini işgal ettiğini" ileri sürerek İsrail'in çeperindeki Arap çoğunluklu bölgeleri "Yahudileştirme planını" ana hatlarıyla ortaya koyan yeni bir kampanya başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarını Celile ve Necef'te de gerçekleştireceğini ifade eden Smotrich, söz konusu bölgelerde "Filistinli nüfusun artmasını, İmar ve Planlama İdaresi'nin Siyonist idealleri terk eden politikalarına" bağladı. Kurumdaki yetkilileri Siyonizm karşıtı olmakla suçlayan Smotrich, "Yahudi yerleşim planlarını" hayata geçirebilmek için bu bürokratları görevden alıp yerlerine yenilerini getireceklerini dile getirdi.

Mevcut hükümet döneminde bu planı neden uygulamadığı sorulduğunda ise Smotrich, Filistin topraklarından gasbedilen bölgelere İsrail yerleşimlerinin kurulduğu, giderek daha fazla Filistinlinin, saldırılar ve ev yıkımlarıyla yerinden edildiği ve mülksüzleştirildiği Batı Şeria'ya işaret ederek "Ama bunu Batı Şeria'da yaptım." yanıtını verdi.

Savunma Bakanlığı bünyesinde bakan düzeyindeki yetkileriyle Batı Şeria'da geniş yetkileri elinde bulunduran Smotrich; işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı E1 yerleşim projesi dahil olmak üzere yerleşimlerin genişletilmesini belirgin biçimde hızlandırmak, İsrail nezdinde yasa dışı kabul edilen kaçak yerleşimlere tek taraflı yasal statü tanımak ve 2005 yılındaki Gazze'den çekilme sürecinde boşaltılan Batı Şeria yerleşimlerini yeniden kurmak için yoğun çaba gösterdi.

Mevcut hükümetin 2022'de göreve gelmesinden Nisan 2026'ya kadar, Filistin topraklarından gasbedilen 103 yasa dışı yeni yerleşim yeri kuruldu ya da geriye dönük olarak İsrail tarafından tek taraflı hukuki statü verildi.

Kaynak: AA
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