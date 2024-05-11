Üye Girişi
Haberler

İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu Hükümetinin Düşmesi İçin Çalışacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesi ve İsrailli esirlerin geri dönmesi için çalışacaklarını belirtti. Lapid, İsrailli esir yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun hayatlarından çıkması gerektiğini vurguladı ve hükümetin düşeceğini ve esirlerin geri getirileceğini söyledi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesi ve İsrailli esirlerin geri dönmesi için çalışacaklarını belirtti.

Pek çok kentte sokağa inen İsrailli esir yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Lapid, "Bunlar zor günler ve bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey, Netanyahu'nun hayatımızdan çıkmasıdır. Sizin bu gücünüzün uygun zamanda siyasi bir değişime doğru evrilmesi için elimden geleni yapmak görevimdir." dedi.

Lapid, "Size söz veriyorum ve yemin ediyorum ki, bu gerçekleşinceye kadar çalışacağım. Bu hükümet düşecek, devam etmeyecek ve onları (esirler) geri getireceğiz." diye konuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın zaman önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan İngiltere vatandaşı İsrailli esir Nadav Popplewell'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde yapılan basın açıklamasında bir esir yakını ise Netanyahu hükümetini, Refah'a girme kararı alarak "evlatlarını ölüme terk etmekle" suçlamıştı.

İsrailliler, haftalardır, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yair Lapid Hükümet İsrail Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki!
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title