İsrail'de 27 Ekim'de 38 yıl sonra zamanında yapılacak seçimlerde hazırlıklar sürüyor

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İsrail'de gözler 27 Ekim'de 38 yıl aradan sonra ilk kez zamanında yapılacak meclis seçimlerine çevrildi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin Tel Aviv yakınlarındaki Shoham beldesindeki lojistik merkezinde iki hafta içinde yapılacak seçimler için hazırlıklar sürüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet kanadı ile muhalefet bloğu arasındaki yarışta partiler 120 sandalyeli meclise mümkün olan en yüksek sayıda milletvekili göndermeye çalışacak.

Ülke genelinde 12 binin üzerinde seçim sandığının kurulacağını belirten Merkez Seçim Komitesi yetkilileri, 100 binin üzerinde kişinin de sandık başlarında görevlendirileceğinin altını çizdi.

Seçim hazırlıkları için 650 milyon şekel bütçe ayrıldığını ve bunun büyük ölçüde görevlilere gittiğini aktaran yetkililer, seçmen sayısının kat be kat fazlasına tekabül eden 500 milyon oy pusulasının basıldığını kaydetti.

Yetkililer, yalnızca sınırlı sayıda oy pusulasının hem Arapça hem de İbranice olacağını belirtirken, yüzde 17'sini Filistin asıllı vatandaşların oluşturduğu 7,3 milyon kayıtlı seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor

İsrail'de seçim sandıkları 27 Ekim sabahı yerel saatle 07: 00'de açılacak ve kesintisiz olarak 22: 00'ye kadar oy verme işlemine açık kalacak.

Siyasi partilerin seçim kampanyası ise sandıklar kapanana kadar sürecek.

38 parti ve ittifak, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşmak için yarışacak. Kesin sonuçların İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından bir hafta içinde açıklanması gerekiyor.

Muhalefet ve hükümet kanadının 61 sandalye arayışı

Seçmenlerin doğrudan partilere oy verdiği nispi temsil sistemine sahip İsrail'de geçmişte olduğu gibi bu seçimde de hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlaması beklenmiyor.

İsrail'de gözler, seçim sonrası hükümetin kurulabilmesi için gerekli 61 sandalyeye hangi bloğun ulaşacağına çevrilmiş durumda.

Son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümet kanadı ile muhalefet bloğunun hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığının altını çiziyor.

Hükümet kurabilmek için İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğini alma zorunluluğu öne çıkarken, seçmenlerin çoğunluğunun Arap partilerinin koalisyona katılmasına karşı çıkması siyasi çıkmazı derinleştiriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise, meselenin şahısları değil politikaları değiştirmek olduğuna işaret ederek muhalefet bloğunun siyasi haritasını görme şartıyla destek verme kapısını açık bırakıyor.

Öte yandan Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Netanyahu ile arasındaki makası günden güne lehine açtığı da anketlere yansıyor.???????

İsrail'de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.

Kaynak: AA