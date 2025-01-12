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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Gazze ateşkesi için dikkat çeken mesaj

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gelecek günlerin kritik önem taşıdığını vurgularken; "Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum" sözlerini sarf etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için gelecek günlerin kritik önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

"ANLAŞMAYA VARILMASINI UMUYORUM"

Herzog açıklamasında, "Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum" ifadesini kullandı.

HAMAS: İSRAİL'İN YANITINI BEKLİYORUZ

Öte yandan Hamas sözcüsü Cihad Taha geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği duyurulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail heyetinin bugün Katar'a ulaştığını ve yakında bir anlaşmaya varmayı amaçlayan bir dizi görüşme yürüteceğini belirtmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Gazze ateşkesi için dikkat çeken mesaj
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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