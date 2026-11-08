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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot'a verdi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi. Eisenkot, savaş ve ağır diplomatik kriz döneminde İsrail'in zaman kaybetme lüksü olmadığını belirterek hükümeti 28 gün içinde kurmaya çalışacak.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) düzenlenen resmi törenle Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı.

Eisenkot, yetkiyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in zorlu ve kaderini tayin edici olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bir yandan savaş farklı cephelerde devam ederken, diğer yandan çok ağır bir diplomatik krizle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hükümeti kurma sürecinin olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini belirten Eisenkot, " İsrail'in zaman kaybetme ya da sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok." dedi.

İsrail Meclisinde geniş bir çoğunluğun desteğini alan yeni bir hükümeti hızlıca kurmanın mümkün olduğunu belirten Eisenkot, "Eğer Likud ve Dini Siyonizm partilerinin üyeleri gerçekten Cumhurbaşkanı'nın önünde beyan ettikleri gibi bu zamanın bir birlik zamanı olduğuna inanıyorlarsa, gelip benim liderliğimdeki bir hükümeti ve sunduğum ilkeleri desteklememeleri için hiçbir mantıklı neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Meclisin ezici çoğunluğunun başbakan olması için kendisini desteklediğini, ancak 74 milletvekilinin artık görevi sona eren hükümete ve onu yöneten Binyamin Netanyahu'ya güveninin kalmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Eisenkot, söz konusu açıklamasıyla İsrail Meclisine giren 67 milletvekilinin kendisine doğrudan destek vermesine ve daha önce Netanyahu hükümetinde yer alan 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin başbakanlık için hiçbir ismi önermemesine atıf yaptı.

Cumhurbaşkanı Herzog ise Eisenkot'a hitaben, "Tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eisenkot'un ilerleyen günlerde koalisyon hükümetini kurabilmek için parti liderleriyle kritik temaslarda bulunması bekleniyor. Yashar Partisi lideri, hükümeti kurmak için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç halinde ise 14 gün ek süre verilecek.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Meclisine girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'si Herzog'a hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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