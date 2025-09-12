İsrail, BM Genel Kurulu'nda Filistin Sorunu Bildirgesi'ni Reddetti

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin kabul edilmesi kararını reddettiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kararın bütünüyle reddedildiği belirtildi.

ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul edilen karara ilişkin yapılan açıklamada, bildirge Hamas'ı "terör örgütü" olarak anmadığı, esirleri iade etmeyi ve silah bırakmayı reddettiği gerekçeleriyle eleştirildi.

Kararın barış için çözümü ilerletmediği ve Hamas'ı savaşı sürdürmeye teşvik ettiği iddia edilerek "hayır" oyu kullanan 10 ülkeye teşekkür edildi.

İsrail muhalefetinden eleştiri

BM Genel Kurulu'nda alınan kararın ardından İsrail muhalefeti, Tel Aviv yönetimini ülkeyi uluslararası alanda yalnızlaştırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nda alınan kararın ve İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısının artmasına ilişkin haberi paylaşarak hükümete yüklendi.

Lapid, "Spor, kültür, iş dünyası ve özellikle dünya ülkeleriyle olan uluslararası ilişkilerde İsrail siyasi çöküş yaşıyor ve tarihi bir boykotun ortasında bulunuyor. 7 Ekim hükümeti, krizin derinliğini anlamadan ve karşı bir strateji geliştirmeden bizi uluslararası izolasyona sürüklüyor." ifadelerine yer verdi.

"İki Devletli Çözüm" için sunulan tasarı BM'de kabul edilmişti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, 142 "evet" oyuyla kabul etmişti.

Tasarıya ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.