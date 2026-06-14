Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik saldırısının ardından ülke genelinde kısıtlamalar getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından ülke genelinde 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikleri yasakladı. Kuzey sınırında ise kapalı alanlarda 400, açık alanlarda 100 kişiyle sınırlı toplantılara izin veriliyor. Ayrıca Lübnan'dan atılan birkaç İHA İsrail'e düştü, can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirdi.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, yeni talimatlar kapsamında ülke genelinde 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzey sınırındaki yerleşim birimlerinde uygulanan mevcut kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırındaki yerleşimlerde kapalı alanlarda en fazla 400, açık alanlarda ise 100 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik ve toplantılara izin verildiği aktarıldı.

Öte yandan ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Dahiye'ye yönelik saldırının ardından ordunun komuta kademesiyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir kaç İHA atıldığı bildirildi

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'dan fırlatılan bir kaç insansız hava aracının (İHA) İsrail tarafına düştüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan İHA'lar nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Lübnan'dan atılan "şüpheli hava unsurları" nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenlerin ise devreye girmediği aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Dahiye saldırısı sonrası İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...

Kante'yi yerlere göklere sığdıramadı: O 64 yaşında bile...
İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı

Koltuğu sallantıda! En zorlu rakibi yola çıktı

Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 3 Türk kulübüne birden transfer yasağı
Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı