İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik saldırısının ardından ülke genelinde kısıtlamalar getirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirdi.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, yeni talimatlar kapsamında ülke genelinde 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzey sınırındaki yerleşim birimlerinde uygulanan mevcut kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırındaki yerleşimlerde kapalı alanlarda en fazla 400, açık alanlarda ise 100 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik ve toplantılara izin verildiği aktarıldı.

Öte yandan ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Dahiye'ye yönelik saldırının ardından ordunun komuta kademesiyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir kaç İHA atıldığı bildirildi

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'dan fırlatılan bir kaç insansız hava aracının (İHA) İsrail tarafına düştüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan İHA'lar nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Lübnan'dan atılan "şüpheli hava unsurları" nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenlerin ise devreye girmediği aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Dahiye saldırısı sonrası İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlık yaptığını duyurmuştu.