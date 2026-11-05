Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Oranit'te 91 konut için iki ihale açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde Kalkilya topraklarındaki Oranit'te 91 konut için iki yeni ihale açtığını belirtti. İhaleler 86 konutluk 4 blok ile 5 villa tipi konutu kapsarken E1 projesinde teklif süresi 1 Aralık'a ertelendi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 91 konuttan oluşan yerleşim birimi inşaatı için iki yeni ihale açtığı belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya toprakları üzerinde kurulu Oranit yerleşim biriminde 91 konut inşası için 2 yeni ihale açıldığı kaydedildi.

İlk ihalenin, 86 konutluk 4 blok, ikinci ihalenin de 5 adet villa tipi konut için açıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihale tarihinin değiştirildiği ve teklif verme sürecinin 1 Aralık'a ertelendiği, ihalenin kapanış tarihinin ise 28 Aralık'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı

Icardi'nin hayalleri yine suya düştü!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor

Fatma Betül, Erdoğan’ın işaret ettiği aşamada! Saatlerdir hesap veriyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti

Fenerbahçe'nin play-off'taki rakipleri duyuruldu
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...31

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...
TBMM Genel Kurulu'nda çiftçilerin ekonomik sorunları tartışıldı

TBMM'de gergin Genel Kurul! Ekonomik sorunlar masaya yatırıldı
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia

Liverpool zaferi sonrası çok konuşulacak iddia: Yüzde 70-80 olarak...

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Düğünde giyemedi, tabutuna serildi! Safiye'ye acı veda