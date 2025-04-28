İsrail, Batı Şeria'daki Su Kaynaklarını Betonlarla Kapatıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ndeki (Ağvar) su kaynaklarını beton bloklarla kapattığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hırbe ed-Deyr bölgesindeki bazı su kaynaklarının çevresine beton bloklar yerleştirdiği aktarıldı.

El Halil kentine bağlı Ayn el-Beyda köy koyseyi başkanı Ömer Fukaha, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin su kaynaklarının çevresine beton bloklar eklediğini ifade etti.

Fukaha, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin su kaynakları üzerinde kontrolü ele geçirmeyi ve Filistinlilerin bölgedeki su kaynaklarına erişimini engellemeyi hedeflediğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.