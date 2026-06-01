Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yeni bir kaçak yerleşim kuruyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kentinde yeni bir kaçak yerleşim kuruyor.

Filistinli Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Eriha'ya bağlı El-Uca beldesi yakınlarında yeni bir yerleşim noktası kurma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede iş makineleriyle arazi tesviyesi yapıldığı ve çok sayıda hayvan sürüsünün alana getirildiği aktarıldı.

Söz konusu adımın, Ürdün Vadisi'nde süren yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi faaliyetlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, kaçak yerleşim noktalarının bölgede fiili bir durum oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Son yıllarda hayvancılık temelli kaçak yerleşim noktalarının, Filistinlilere ait geniş arazilerin kontrol altına alınmasında kullanılan başlıca yöntemlerden biri haline geldiği belirtilen açıklamada, bu durumun bölgedeki Filistinlilerin yaşamı ve varlığı üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde son dönemde yasa dışı yerleşim noktalarının sayısında artış yaşandığı, Filistinlilerin ise bu noktalar nedeniyle tarım ve mera arazilerine erişimde ciddi kısıtlamalarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Batı Şeria'da 192 yasa dışı yerleşim birimi ve 350 kaçak yerleşim noktası bulunuyor. Bunların 165'ten fazlasının Ekim 2023'ten sonra, 59'unun ise yalnızca 2025 yılı içerisinde kurulduğu belirtiliyor.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.