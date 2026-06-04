İsrail askerleri Beytullahim'in doğusunda bir sanayi tesisini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinin doğusunda ruhsatsız olduğu bahanesiyle bir sanayi tesisini yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri Beytullahim'in doğusundaki Dar Salah beldesi yakınlarında yer alan Kabir Helva bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Debeş ailesine ait sanayi tesisini ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıktı.

İsrail askerlerinin son dönemde Kabir Helva bölgesindeki yıkım ve inşaatı durdurma kararlarını artırdığı belirtildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria ; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.