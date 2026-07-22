İsrail ordusu Batı Şeria'da sürdürdüğü baskınlarda 37 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında kadınlar ve eski tutukluların da bulunduğu 37 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde de Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin'de 6, El Halil ve Beytüllahim'de 3'er, Tubas'ta ise 2 Filistinli evlerine yapılan baskınların ardından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Ram beldesinde Filistinli bir çifti, Kalkilya beldesinde ise Gazze'den oldukları belirtilen 15 Filistinli işçiyi darbederek gözaltına aldı.

Ekim 2023 öncesinde İsrail'de çalışan çok sayıda Gazzeli işçi, İsrail'in geçişleri kapatmasının ardından Batı Şeria'da mahsur kalmıştı. İsrail makamlarının bu kişilerden birçoğunu hayat şartlarının zor olduğu Gazze'ye geri gönderdiği aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.