Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da sürdürdüğü baskınlarda 37 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 37 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında kadınlar ve eski tutuklular bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana bölgede artan baskın ve gözaltılar devam ediyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında kadınlar ve eski tutukluların da bulunduğu 37 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde de Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin'de 6, El Halil ve Beytüllahim'de 3'er, Tubas'ta ise 2 Filistinli evlerine yapılan baskınların ardından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Ram beldesinde Filistinli bir çifti, Kalkilya beldesinde ise Gazze'den oldukları belirtilen 15 Filistinli işçiyi darbederek gözaltına aldı.

Ekim 2023 öncesinde İsrail'de çalışan çok sayıda Gazzeli işçi, İsrail'in geçişleri kapatmasının ardından Batı Şeria'da mahsur kalmıştı. İsrail makamlarının bu kişilerden birçoğunu hayat şartlarının zor olduğu Gazze'ye geri gönderdiği aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi günah çıkardı: İkinize de çok kırgınım
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem