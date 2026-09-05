Haberler

İsrail'den Lübnan'da yeni tampon bölge planı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında 2-4 km derinliğinde 'gri hat' adlı tampon bölge kurmayı planlıyor. Plan henüz siyasi onay beklerken, Savunma Bakanı Katz tehditler bitene kadar çekilmeyeceklerini açıkladı.

İsrail'in, Lübnan topraklarında 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı iddia edildi.

Daha önce pek çok defa Lübnan topraklarını işgal eden İsrail, 2023-2024 yıllarındaki savaşta da bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir güvenli bölge (tampon bölge) kurmayı planladığı ve Nebatiye'de Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının "gri hat" adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlemekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği kaydedildi.

Söz konusu planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda karar verilmesi için görüşmeler yapılacağı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini "kilit bir adım" olarak niteleyerek, "Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar" Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini dile getirmişti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Derbi bitti Kerem patladı: Mide bulandırıyor
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar