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İsrail basınına göre Flydubai uçağı Ürdün semalarında kaçırılma sinyali yayınladı

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İsrail basınına göre Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçağı Ürdün semalarında önce 7700, ardından 7500 kaçırılma kodu yayınladı. İsrail savaş uçakları havalandı; yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi, iletişim kurulamıyor.

KUDÜS (AA) – Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai- Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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