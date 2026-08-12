ABD, Kusra'da İsrail'i Sorguladı

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında İsrail'den açıklama istediği bildirildi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot'ta yayımlanan habere göre Beyaz Saray, ABD yönetimi ve Kongre'deki yetkililer, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra'da gerçekleştirdiği şiddet olaylarından "derin rahatsızlık" duyduklarını ifade ederek İsrail'den açıklama istedi.

Haberde, ABD'li yetkililerin görüşmelerde İsrailli mevkidaşlarına olay karşısında "şoke olduklarını" ilettiği, ülkede bir kaos yaşanıp yaşanmadığını ve ordunun Filistinlilere yönelik saldırıları neden engelleyemediğini sorguladığı aktarıldı.

ABD'li yetkililerin yaşananları, İsrail'in ABD yönetimindeki müttefikleri açısından "büyük bir utanç" olarak değerlendirdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de güvenlik kurumlarının Kusra'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle başa çıkamamasının ABD yönetiminde endişe yarattığı aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin, İsrail'in beldede yaşanan şiddet olaylarını durdurmak için gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin de konuyu görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisiyle temasa geçmesinin planlandığı belirtildi.

İsrail ordusu Kusra'ya piyade taburu gönderme kararı almıştı

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Kusra beldesinin çevresine düzenli bir piyade taburu gönderilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kararın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin iki Filistinli ailenin evlerinin çevresine kaçak yerleşim noktası kurmasının ardından alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA