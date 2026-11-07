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İsrail Başbakanı Netanyahu, 46 milletvekili desteğiyle birlik hükümeti çağrısı yaptı

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un istişarelerinde Netanyahu'nun desteği 46 milletvekiliyle sınırlı kaldı. Hükümet kurma ihtimali azalan Netanyahu, siyonist partilerden oluşan ulusal birlik hükümeti için çağrıda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un partilerle yaptığı istişare toplantılarında sadece 46 milletvekilinin desteğini alabilen ve hükümet kurma ihtimali azalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yine siyonist partilerden oluşan "ulusal birlik hükümeti" çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, hükümetin, kendi partisi Likud ve son koalisyon ortakları Ultra Ortodoks Yahudileri ve aşırı sağcı partileri de içermesi gerektiğini savundu.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki "Değişim Bloku"ndaki partilere geniş tabanlı siyonist "ulusal birlik hükümeti" kurma çağrısı yapan Netanyahu, "terör destekçisi" diye nitelediği İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle kurulacak bir hükümetin İsrail'in sonunu getireceğini ileri sürdü.

Netanyahu, Eisenkot'u işaret ederek, "Filistin devleti kurmak isteyenlerle alelacele bir hükümet kurup yemin ettirme niyetinde olanlar var." iddiasında bulundu.

Bu hükümetin kurulmasını engellemenin İsrail için "varoluş meselesi" olduğunu öne süren Netanyahu, kurulması gerektiğini savunduğu "ulusal birlik hükümeti"nin başında kimin olması gerektiğine dair bir ifade kullanmadı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçları sandıktan koalisyon belirsizliği çıktığını göstermişti.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu da 48 milletvekiliyle 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Herzog'un partilerle yaptığı istişare toplantılarında Netanyahu'nun son koalisyonundaki Birleşik Tevrat Yahudiliği başbakanlık için herhangi bir isim önermemiş, Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kalmış, buna karşın Eisenkot, Arap partilerinin de ismini önermesiyle 67 milletvekilinin desteğine ulaşmıştı.

Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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