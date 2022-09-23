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İsrail Başbakanı Lapid, BM Genel Merkezi önünde protesto edildi

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New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerinin devam ettiği BM Genel Merkezi önünde protesto gösterileri devam ediyor.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerinin devam ettiği BM Genel Merkezi önünde protesto gösterileri devam ediyor. Siyonizm karşıtı Yahudi topluluğu Neturei Karta International üyesi bir grup, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i BM Genel Merkezi önünde protesto etti. Grup üyeleri, İsrail hükümetinin politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Kaynak: AA / Eren Abdullahoğulları - Güncel

Birleşmiş Milletler New York İsrail Güncel Haberler

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