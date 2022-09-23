İsrail Başbakanı Lapid, BM Genel Merkezi önünde protesto edildi Güncel Haberler New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerinin devam ettiği BM Genel Merkezi önünde protesto gösterileri devam ediyor. New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerinin devam ettiği BM Genel Merkezi önünde protesto gösterileri devam ediyor. Siyonizm karşıtı Yahudi topluluğu Neturei Karta International üyesi bir grup, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i BM Genel Merkezi önünde protesto etti. Grup üyeleri, İsrail hükümetinin politikalarını eleştiren sloganlar attı. Güncel Kaynak: AA / Eren Abdullahoğulları Birleşmiş Milletler New York İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail Başbakanı Lapid, BM Genel Merkezi önünde protesto edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.