İsrail Başbakanı Bennett, BAE'nde - Haberler

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İsrail Başbakanı Bennett, BAE'nde

AA - Güncel
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İsrail Başbakanı Bennett'in BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesi ABU DABİ - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine geldi.

İsrail Başbakanı Bennett'in BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesi ABU DABİ - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine geldi. Bennett, burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Naftali Bennett İsrail Güncel Haberler

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