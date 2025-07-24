İsrail Bakanları, Gazze'de Kalıcı Ateşkes Anlaşması Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

İsrailli bakanların, Gazze'de Hamas ile yapılması olası ateşkes anlaşmasından sonra saldırılara yeniden dönülmesi ihtimalinin düşük olduğunu söylediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlar, ateşkes anlaşmasından sonra savaşa geri dönme ihtimalinin çok düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli bakanlar, hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 60 günlük ateşkesi kapsayan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'ne saldırıları tamamen sona erdirmeyi düşündüğünü söyledi.

Bakanlar, ateşkesin ardından İsrail'in "savaş hedeflerine" ulaşamaması halinde Gazze'ye saldırılara tekrar başlanacağına dair Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e güvence verdiğini de belirtti.

Netanyahu, askeri birliklerin durumu ve kamuoyu baskısı nedeniyle kalıcı ateşkese sıcak bakıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri ise Netanyahu ve Zamir'in saldırıları kalıcı olarak sona erdirme niyetinin sebeplerinden birinin Gazze'deki kuvvetlerin yıpranması olduğuna işaret etti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Netanyahu'ya Gazze'deki askeri unsurların durumuna ilişkin detaylı bilgilendirme yaptığını ve mevcut durumun göz ardı edilemeyecek noktada olduğunu belirten güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun İsrail halkının da saldırıların sona erdirilmesini istediğini anladığını vurguladı.

Öte yandan haberde, iki haftadan uzun bir süredir ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsrail heyetinin Gazze'ye saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesini arabulucularla görüşmek üzere yetkilendirildiği de hatırlatıldı.

Ancak şu ana kadar kalıcı ateşkese ilişkin bir anlaşmaya varılamadığı da belirtildi.

Hamas'ın Refah'ın iki yönlü açılmasını talep ettiği aktarıldı

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, müzakerelere katılan İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın kısa bir süre önce yeni ateşkes önerisine yanıtını arabuluculara ilettiğini iddia etti.

Hamas'ın anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü açılmasını talep ettiği aktarıldı.

Haberde, Hamas'ın teklifinin kabul edilmesi halinde İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Refah Sınır Kapısının ilk kez açılacağı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali sürdürme ısrarı nedeniyle Doha'da yürütülen müzakereler tıkanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, üzerinde bir türlü uzlaşılamayan İsrail ordusunun Gazze'den çekilme haritasına ve takvimine ilişkin konuda, arabulucuların İsrail'in yeni önerisini Hamas'a sunduğunu aktarmıştı.

İsrail'in sunduğu yeni öneride, Morag Koridoru'ndan çekilmenin yanı sıra tampon bölgenin de daraltılmasını içerdiği iddia edilmişti.