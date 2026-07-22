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İsrailli aşırı sağcı Bakan: "Hükümetin nihaî hedefi Gazze'yi ele geçirmek ve orada yerleşimler kurmak"

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İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, nihai hedeflerinin Gazze Şeridi'ni ele geçirmek ve orada yerleşimler kurmak olduğunu belirtti. Netanyahu'nun henüz bu konuyu gündeme getirmediğini ancak masada olduğunu söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv hükümetinin nihai hedefinin Gazze Şeridi'ni ele geçirmek ve orada yerleşimler kurmak olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi üyesi Bakan Eliyahu'nun açıklaması, devlet televizyonu KAN'da yayınlandı.

Eliyahu, açıklamasında "Nihai hedefimiz, Gazze'nin kontrolünü yeniden ele geçirmek; orada yerleşimlerin kurulması." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun henüz bu konuyu gündeme getirmediğinin farkında olduğunu ancak bu konunun masada olduğunu dile getiren Eliyahu, Orta Doğu'da ancak bu tür bir söylemin etkili olduğunu savundu.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti.

İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmişti.

Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği kimi dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aşırı sağcı bakanlar ve milletvekilleri, İsrail ordusunun saldırılarla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle 20 Temmuz'da Gazze sınırına yürümüştü.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan ve yaklaşık iki yıl süren ağır saldırıların ardından Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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